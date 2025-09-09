Cambiaso alla Rai: «Non ho mai giocato una partita così strana…». Le dichiarazioni dell’esterno della Juventus dopo Israele-Italia

Subito dopo il triplice fischio di una delle partite più rocambolesche della storia recente della Nazionale, il difensore azzurro Andrea Cambiaso ha provato a dare un senso ai novanta minuti di Debrecen. Ai microfoni della Rai, il terzino della Juventus ha analizzato con lucidità una serata di sofferenza e gioia, culminata in una vittoria per 5-4 contro Israele tanto fondamentale quanto incredibile.

Le sue prime parole faticano a contenere l’incredulità per una gara dalle mille facce, ma mettono subito in chiaro quale sia la cosa più importante da salvare. «Forse è la partita più strana mai giocata, per il punteggio e per tutto quello che è accaduto, ma l’importante è averla portata a casa».

Dal suo punto di vista di difensore, Cambiaso non nasconde la grande preoccupazione per la fragilità mostrata dalla squadra, ammettendo onestamente la sensazione di pericolo costante subita per tutto l’arco del match. «Dobbiamo migliorare, ogni volta che salivano c’era la sensazione che potesse succedere qualcosa». Lo sguardo, però, è già proiettato al futuro e ai prossimi impegni, con un obiettivo ben preciso in mente per consolidare la qualificazione. «Le prossime due gare saranno ancora contro Estonia e Israele, cercheremo di vincerle entrambe segnando più gol possibili».

Infine, Cambiaso ha speso parole importanti per il nuovo commissario tecnico, Gennaro Gattuso, confermando l’ottimo impatto del tecnico sul gruppo, pur ribadendo la necessità di crescere in fretta per evitare altre serate così dispendiose a livello fisico e mentale. «Gattuso ci trasmette grande energia e senso di appartenenza, con lui ci troviamo bene ma dobbiamo migliorare». Un’analisi onesta che fotografa perfettamente lo stato d’animo dello spogliatoio azzurro: felice per il carattere e per i tre punti, ma pienamente consapevole che la strada per costruire una squadra solida è appena iniziata.