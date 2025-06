Cambiaso: «Mai chiesto di andare via dalla Juve. Tudor? Speravamo tutti con rimanesse, ora l’obiettivo…»

Le parole di Andrea Cambiaso, esterno della Juve, sul suo futuro in bianconero e sulla permanenza di Tudor in panchina

Andrea Cambiaso ha parlato a La Gazzetta dello Sport del suo momento con la Juve.

CONFERMA TUDOR – «Il mister ha centrato l’obiettivo della Champions, meritandosi la conferma, e con noi si è presentato molto bene, aiutandoci in un momento delicato in cui non c’era tempo per sperimentare. Dovevamo solo centrare l’obiettivo, perciò ha lavorato tanto sull’aspetto mentale ed è stato molto bravo. Adesso sarà diverso, faremo la preparazione con lui e si potrà lavorare di più tatticamente. Abbiamo già annusato qualcosa. Siamo tutti molto contenti di andare avanti con lui».

MILAN E NAPOLI – «Io non ho ricevuto chiamate, magari i miei agenti sì. Di sicuro nella vita c’è solo la morte però lo sono felice qua. Con Tudor non ho parlato ma so che la società e il mister stravedono per me. Sento la fiducia di tutti, sto bene a Torino e non ho mai chiesto di andare via. Se Guardiola mi ha più chiamato? No».

CHE MONDIALE SARA’ – «Non lo sappiamo nemmeno noi perché è una prima volta: sarà una sorpresa ma esserci al debutto è già qualcosa di grande. Sicuramente arriviamo tutti stanchi ma giocare è il nostro lavoro e una cosa bella».

LA SQUADRA HA L’OSSESSIONE DELLA VITTORIA – «Inevitabilmente sì, perché quando sei alla Juventus la percepisci in ogni angolo della Continassa. Dobbiamo avere l’ossessione di vincere, il sogno è riuscirci anche al Mondiale. Sicuramente superare il girone è un obiettivo, poi si vedrà».

