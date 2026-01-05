Cancelo all’Inter, accordo raggiunto con l’Al Hilal: il portoghese è sempre più vicino al ritorno in Serie A. L’indiscrezione non lascia dubbi

Cancelo all’Inter, è stato raggiunto l’accordo con l’Al Hilal: il portoghese verso il ritorno in Serie A. L’indiscrezione a sorpresa

Il calciomercato dell’Inter subisce una brusca e decisiva accelerata. Quella che fino a ieri sembrava una trattativa in salita, condizionata dalla volontà del giocatore di attendere il Barcellona, ha registrato nelle ultime ore uno scatto forse determinante. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, la dirigenza nerazzurra ha raggiunto un accordo verbale di massima con l’Al-Hilal per il trasferimento di Joao Cancelo. Il club saudita, proprietario del cartellino, ha aperto alle condizioni proposte da Viale della Liberazione, dando di fatto il via libera all’operazione.

Il blitz di Marotta e l’intesa coi sauditi

L’operazione condotta da Beppe Marotta e dal DS Piero Ausilio è stata chirurgica. Sfruttando la necessità dell’Al-Hilal di liberare uno slot per stranieri e alleggerire il monte ingaggi, l’Inter ha trovato la quadra con la società di Riyadh. L’ostacolo tra i club è stato superato: non ci sono più barriere economiche o burocratiche a impedire il ritorno in Italia del laterale portoghese, un giocatore che per tecnica e visione di gioco rappresenta un “unicum” nel suo ruolo.

Conto alla rovescia: 48 ore di fuoco

Ora, però, manca l’ultimo e più importante tassello: la volontà del calciatore. Di Marzio sottolinea come l’Inter non abbia intenzione di aspettare in eterno. È stato fissato un termine perentorio: si attende una risposta definitiva entro 1-2 giorni. Cancelo si trova davanti a un bivio: accettare subito la corte di Chivu o rischiare di aspettare un rilancio del Barcellona che potrebbe non arrivare mai.

Il fattore tattico

L’eventuale arrivo di Cancelo, ex di Juventus e Manchester City, permetterebbe all’Inter di fare un salto di qualità enorme sulle fasce. La sua capacità di giocare sia a destra che a sinistra, rientrando dentro il campo come un regista aggiunto, è la caratteristica che Inzaghi sogna per rendere il suo gioco ancora più imprevedibile nella corsa Scudetto e in Champions League. Il weekend sarà decisivo: entro martedì, l’Inter saprà se avrà il suo nuovo top player.