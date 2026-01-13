Connect with us

Barcellona News

Cancelo Barcellona, spunta un giallo! Annuncio ufficiale pubblicato e poi rimosso in pochi minuti: cosa è successo

Cancelo Portogallo Slovenia

Cancelo Barcellona, pubblicato il comunicato dell’ingaggio e cancellato subito dopo. Un annuncio‑flash che alimenta dubbi

Nelle ultime ore il Barcellona ha creato un piccolo caso mediatico annunciando sui propri canali ufficiali l’acquisto di João Cancelo, salvo poi rimuovere il post nel giro di pochi minuti. La pubblicazione‑flash ha generato sorpresa e domande tra tifosi e addetti ai lavori, alimentando dubbi sulla reale conclusione dell’operazione. Secondo quanto riportato da Jijantes, si sarebbe trattato semplicemente di un errore dell’ufficio stampa blaugrana, che avrebbe diffuso la notizia prima della completa definizione degli aspetti formali dell’accordo.

Il terzino portoghese, 31 anni, arriva dall’Al Hilal con la formula del prestito fino al termine della stagione e avrebbe già sostenuto le visite mediche in mattinata. Non a caso, il club catalano ha convocato una conferenza stampa alle 16:45, verosimilmente destinata all’annuncio ufficiale. Cancelo chiude così la parentesi in Arabia Saudita dopo 45 presenze, 3 gol e 14 assist, un percorso iniziato bene sotto Jorge Jesus ma complicatosi in primavera a causa di problemi muscolari che lo hanno tenuto fuori per nove partite. Con l’arrivo di Simone Inzaghi e le rigide norme sugli stranieri, il portoghese è stato poi escluso dalla lista dopo il Mondiale per Club.

In vista del Mondiale, per Cancelo diventa ora fondamentale ritrovare continuità e una condizione fisica stabile. Negli ultimi tre mesi ha giocato soltanto in Champions League asiatica, con minutaggio ridotto e impegni sporadici, una situazione tutt’altro che ideale anche per il Portogallo di Roberto Martínez, che ha comunque continuato a convocarlo. L’approdo al Barcellona rappresenta quindi un’occasione cruciale per rilanciarsi in un contesto competitivo e tornare protagonista.

Il calcio del giorno

