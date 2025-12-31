Cancelo Inter, i nerazzurri valutano il portoghese visto i problemi con Inzaghi: c’è un problema. I dettagli

Cancelo Inter, Marotta potrebbe decidere di puntare forte sul portoghese. Da superare l’ostacolo dell’ingaggio: ecco tutti i dettagli dell’operazione

La pista Cancelo Inter torna a scaldarsi in vista del mercato di gennaio, anche se l’operazione resta tutt’altro che semplice. Il club nerazzurro è alla ricerca di un esterno immediatamente pronto, capace di inserirsi senza tempi di adattamento nello scacchiere di Cristian Chivu e di garantire affidabilità nel breve periodo. L’obiettivo è replicare una soluzione funzionale come quella vista in passato con Akanji, puntando su esperienza e qualità più che su prospettiva.

Joao Cancelo, però, non arriva da una stagione esaltante. Nonostante una serie di presenze da titolare, il portoghese non ha mai davvero fatto saltare il pubblico dalla sedia, limitandosi a qualche bagliore isolato. Eppure, il suo profilo resta di alto livello, soprattutto considerando la carenza strutturale dell’Inter sulla fascia destra. Con Dumfries fuori fino a metà marzo e un Luis Henrique apparso in difficoltà dopo sette partite consecutive, la squadra pende pericolosamente a sinistra.

In questo contesto, come riportato da La Gazzetta dello Sport, Cancelo diventa una suggestione concreta. Ai nerazzurri servirebbe subito, già a inizio gennaio, possibilmente prima della delicata sfida con il Napoli dell’11 del mese. L’urgenza tattica spinge Marotta e Ausilio a valutare diversi nomi, e il grande ex nerazzurro è solo uno dei profili monitorati nel breve periodo. Guardando più avanti, il sogno resta Marco Palestra, oggi in prestito al Cagliari, ma si tratta di un investimento costoso rimandabile alla prossima stagione.

L’ostacolo principale dell’operazione Cancelo è rappresentato dallo stipendio. Il portoghese guadagna circa 15 milioni netti a stagione con l’Al-Hilal, una cifra fuori scala per i parametri dell’Inter attuale. Anche in caso di prestito secco di sei mesi, con ingaggio diviso a metà, l’impatto resterebbe troppo elevato. Per questo, qualsiasi trattativa dovrebbe prevedere una partecipazione significativa del club saudita al pagamento dell’ingaggio.

A pesare è anche il rapporto complicato tra Cancelo e Simone Inzaghi, deterioratosi fin dalle prime partite in Arabia. Dopo un’esplosione di nervosismo in panchina, il laterale è finito ai margini del progetto, trovando spazio solo nella Champions asiatica, dove ha segnato l’unico gol stagionale. Numeri modesti per un giocatore con un passato tra Valencia, Inter, Juventus, Manchester City, Bayern e Barcellona.

La volontà del calciatore sarà decisiva, anche perché il Barcellona osserva con attenzione. La pista Cancelo Inter resta aperta, ma passa inevitabilmente dal bivio arabo e da un incastro economico tutto da costruire.