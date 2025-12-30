Cancelo Serie A, la rivelazione di Fabrizio Romano! L’ex difensore di Juventus e Inter contattato per tornare in Italia dopo l’addio all’Al Hilal: i dettagli

Cancelo Serie A, la rivelazione di Fabrizio Romano apre ad un ritorno in Italia del terzino portoghese ex Inter e Juventus! I dettagli sull’operazione

Il futuro di João Cancelo potrebbe essere lontano dall’Arabia Saudita già nel mercato di gennaio. A fare il punto sulla situazione del laterale portoghese, oggi in forza all’Al Hilal, è stato Fabrizio Romano, che ha spiegato come all’interno del club saudita siano in corso valutazioni legate alle liste regolamentari.

Secondo quanto riportato, l’Al Hilal potrebbe essere costretto a liberare uno slot e, in questo contesto, Cancelo è uno dei nomi potenzialmente sacrificabili già nella finestra invernale. Non si tratta dunque di una scelta tecnica, ma di un’esigenza legata agli equilibri burocratici della rosa.

Nessun contatto con l’Inter, ma il nome gira in Serie A

Nonostante il passato nerazzurro del giocatore, non risultano contatti concreti con l’Inter. Dall’entourage del calciatore, così come dal club saudita o dall’agente Jorge Mendes, non arrivano segnali forti in direzione Milano.

Romano ha però confermato che Cancelo è stato proposto a diversi club, anche in Serie A, come opportunità di mercato qualora si aprisse realmente la porta a una cessione anticipata.

L’ingaggio resta il vero nodo

Il principale ostacolo a un ritorno in Europa – e in particolare in Italia – resta però l’altissimo ingaggio percepito dal terzino portoghese in Arabia Saudita. Anche in presenza di una necessità di cessione da parte dell’Al Hilal, l’operazione si presenta estremamente complessa sotto il profilo economico.

PAROLE – «Joao Cancelo torna in Italia? Oggi vi dico che ancora non risultano contatti con Al Hilal o Mendes, dall’entourage non arrivano segnali forti dall’Italia. A livello regolamentare, il club deve incastrare delle pedine a livello di liste e quindi ci sono questi incastri. Potrebbe così esserci la necessità di privarsi di Cancelo già a gennaio. Solo ingaggio? Sì, ma è altissimo. È stato proposto a tanti club anche in Italia, è da monitorare a gennaio».