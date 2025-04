Candela Roma: «Ranieri fino a qui stato perfetto; Angelino ha avuto un momento difficile, ma ne è uscito bene»

Roma, le parole dell’ex Vincent Candela: «Sono quasi 30 anni che vivo nella Capitale, le mie figlie sono cresciute a Trastevere. Sto bene qui»

Vincent Candela, ex terzino e bandiera della Roma, ha parlato del suo legame con la città e molto altro ai canali ufficiali del club giallorosso. Di seguito le sue parole.

IL LEGAME CON ROMA – «Sono quasi 30 anni che vivo nella Capitale, le mie figlie sono cresciute a Trastevere. Sto bene qui, ho sempre avuto un bel rapporto con la gente. Mi sento a casa e grazie a loro ho fatto il mio percorso e ancora oggi sono legato alla Roma. Allo stadio sto sempre in piedi perché faccio tutte le cose con passione».

IL LAVORO DI RANIERI – «Far uscire il 200% da tutti è la cosa più difficile. Lo battono in pochi per esperienza, sta riportando la normalità. La squadra ha dei giocatori non per vincere, ma per stare in alto in classifica. È stato perfetto fino a oggi».

LA PERCEZIONE DELLA ROMA – «Ha una rosa competitiva. Ha dei campioni ed esperienza, non è poco».

LA CRESCITA DI ANGELIÑO – «Ha avuto un momento difficile, ma è un giocatore forte e corre anche più di me. Ora ha iniziato anche a fare gol. È un giocatore importante. Non è facile il suo ruolo ed è un calciatore che mi piace tantissimo. In questo momento è tra i migliori. Ci sono anche Dimarco e Theo Hernandez, ma si sta avvicinando a quei livelli lì».

IL FUTURO DELLA ROMA – «Sono quattro anni che lo stadio è pieno e mi auguro di vincere non dico lo scudetto, ma ci basta poco. La gente è appassionata. Sarei felice se la Roma vincesse perché i tifosi sono felici. Tra poco c’è il centenario…».