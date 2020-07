Caos Barcellona, Messi attacca: ora Setien è in bilico, può accadere di tutto nelle prossime settimane. La Pulce è furiosa

È un momento davvero negativo per il Barcellona e per Leo Messi. L’argentino, come riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ha attaccato l’attuale tecnico Setien.

La Pulce – si legge sulla rosea – è furiosa, ma dopo l’incontro con il presidente Bartomeu il tecnico resiste. Vedremo se nei prossimi giorni ci saranno ulteriori sviluppi, anche in vista del match contro il Napoli.