Caos Brescia in Serie B, l’avvocato Fimmanò per la Salernitana: «I play-out vanno disputati, non esistendo ad oggi penalizzazioni»

Intercettato a Radio Sportiva, come riportato da tuttosalernitana.com, Francesco Fimmanò, avvocato della Salernitana, si è espresso in seguito al ricorso respinto dal Coni ai campani, in seguito alla decisione della Lega B di rinviare a data da destinarsi il play-out dopo il caos sulle irregolarità dei pagamenti che ha visto protagonista il Brescia.

PAROLE – «I playout vanno disputati regolarmente, non esistendo a oggi alcuna penalizzazione in atto nei confronti del Brescia. Esistono delle regole di diritto che vanno al di là delle norme sportive. Quando il playout è stato sospeso non c’erano penalizzazioni e non ce ne sono nemmeno oggi. Per questo riteniamo che le gare vadano giocate. Il Brescia affronterà almeno cinque gradi di giudizio. Questo comporta tempi lunghissimi. L’attuale ordinamento delle NOIF prevede una Serie B a 22 squadre, non a 20. Noi vogliamo che vengano seguite le regole, non gli interessi di parte».