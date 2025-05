Serie B nel caos, il CONI respinge l’istanza della Salernitana: playout rinviati a data da destinarsi

Serie B, il CONI respinge l’istanza della Salernitana contro il rinvio a data da destinarsi dei playout dopo il caos legato al Brescia

Doccia fredda per la Salernitana: il Collegio di Garanzia dello Sport ha respinto l’istanza cautelare presentata dal club granata contro la decisione della Lega Serie B di rinviare a data da destinarsi il playout salvezza. Una sospensione scattata dopo il caos giudiziario legato al Brescia, retrocesso in Serie C in seguito a una penalizzazione di quattro punti per inadempienze relative alla scadenza federale del 17 febbraio. Il nuovo scenario vede il Frosinone salvo, mentre a giocarsi la permanenza in B saranno Salernitana e Sampdoria. Il club campano, però, spinge per disputare i playout prima della definizione del procedimento a carico del Brescia, in modo da lasciare spazio a un possibile ripescaggio della perdente, qualora la penalizzazione ai lombardi venisse confermata in via definitiva.

DECISIONE DEL COLLEGIO DI GARANZIA – «Il Presidente del Prima Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport, prof. avv. Vito Branca, in relazione al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 43/2025 (Salernitana/LNPB/FIGC), con un provvedimento assunto inaudita altera parte, ha rigettato l’istanza cautelare e ha disposto la fissazione dell’udienza per la trattazione in data 10 giugno 2025, a partire dalle ore 12:30».