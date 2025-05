Serie B, capi d’accusa confermati contro il Brescia: cosa succede ora? Deferito anche il Trapani

Serie B, capi d’accusa e deferimento confermati per il Brescia: cosa succede adesso? Le ultime sul caos che ha sconvolto la Serie B

Nuovo terremoto giudiziario nel calcio italiano: il Brescia è stato ufficialmente deferito dalla Procura della FIGC per gravi irregolarità fiscali, con l’accusa di non aver versato IRPEF e INPS entro le scadenze federali del 17 febbraio e del 16 aprile. Come riportato da Gazzetta dello Sport, le sanzioni previste – 4 punti di penalizzazione da scontare in questa stagione e altri 4 nella prossima – appaiono inevitabili. Il processo sportivo di primo grado si terrà il 29 maggio davanti al Tribunale Federale Nazionale, con sentenza attesa in giornata. A quel punto, FIGC e Lega B dovranno decidere se intervenire immediatamente, riscrivendo la classifica e decretando la retrocessione del Brescia in Serie C (con la conseguente salvezza del Frosinone), oppure attendere l’esito dell’appello davanti alla Corte Federale d’Appello. Come specificato nel comunicato federale, è anche possibile che venga posticipata la disputa dei playout, che vedrebbero coinvolte Sampdoria e Salernitana.

La situazione si complica ulteriormente sul piano societario: l’attuale presidente Massimo Cellino è pronto a cedere il club a un fondo straniero rappresentato da Francesco Marroccu, ex dirigente di Cagliari e Brescia, come confermato da fonti interne al club. Il nuovo assetto societario erediterà una situazione delicata, segnata da sanzioni sportive e contenziosi amministrativi. Nello stesso procedimento è coinvolto anche il Trapani, in Serie C, deferito per le stesse violazioni fiscali: anche in questo caso, secondo quanto dichiarato dalla Procura FIGC, la penalizzazione sarà di 4 punti, da scontare nella prossima stagione. Al centro dell’indagine c’è Valerio Antonini, proprietario sia del club siciliano che della squadra di basket Trapani Shark, accusato di aver utilizzato crediti d’imposta acquistati legalmente ma rivelatisi inesistenti, eludendo gli obblighi fiscali previsti dalla normativa federale.