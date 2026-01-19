Caos Coppa d’Africa, il cucchiaio di Brahim Diaz sconvolge Alexander-Arnold: la reazione del suo compagno di squadra al Real Madrid è virale – VIDEO

Caos Coppa d’Africa, Alexander-Arnold reagisce in diretta all’errore dal dischetto di Brahim Diaz contro il Senegal: il video è virale

Un finale thriller, un errore imperdonabile e una reazione che ha fatto rapidamente il giro del mondo. La finale di Coppa d’Africa tra Marocco e Senegal non ha risparmiato colpi di scena, finendo sotto la lente d’ingrandimento anche per quanto accaduto lontano dal campo. Protagonista involontario è Trent Alexander-Arnold: il terzino inglese, ex stella del Liverpool e oggi colonna del Real Madrid, è stato filmato mentre guardava il match in compagnia del fratello Marcell. Come mostrano le immagini divenute virali sul web, alla vista del rigore fallito clamorosamente dal suo compagno di club Brahim Diaz, il difensore britannico non ha retto alla tensione, voltando le spalle alla TV e abbandonando la stanza visibilmente incredulo.

Trent Alexander-Arnold reaction after Brahim Diaz missed the last minute Penalty pic.twitter.com/NWdBErwtNS — 𝐑𝐞𝐱𝐑𝐌𝐂𝐅 (@TrentAAXtra) January 18, 2026

L’episodio chiave è arrivato al minuto 98, al culmine di una serata surreale. Il penalty concesso ai padroni di casa degli Atlas Lions per un presunto fallo proprio sul fantasista dei Blancos ha scatenato il caos: la selezione senegalese ha abbandonato il campo per protesta, mentre i tifosi minacciavano l’invasione. Solo la leadership carismatica di Sadio Mané, leggenda vivente del calcio africano, ha convinto i Leoni della Teranga a riprendere le ostilità dopo ben 17 minuti di interruzione. Sul dischetto, però, si è consumato il dramma sportivo: Diaz ha tentato un “cucchiaio” velleitario, bloccato facilmente da Edouard Mendy, l’esperto portiere avversario.

L’errore ha distrutto emotivamente il numero 10 marocchino, scoppiato in lacrime consapevole di aver gettato al vento il trofeo continentale, vinto poi dal Senegal ai tempi supplementari grazie alla rete decisiva di Pape Gueye. Nonostante il titolo di capocannoniere del torneo con 5 reti, Diaz è stato sommerso dai fischi del suo stesso pubblico durante la premiazione. Sui social sono esplose teorie complottiste riguardo un errore volontario, ipotesi respinte con forza dallo stesso Mendy: “Voleva segnare, il merito è della mia parata”. Resta l’amarezza per un talento cristallino, tradito dalla troppa sicurezza nel momento più importante della carriera.