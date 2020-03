Caos Milan, Mirabelli: «Forse avrei fatto come Boban»

Massimiliano Mirabelli appoggia l’operato di Boban: ecco le sue parole sul turbolento momento in casa Milan

MIRABELLI – «Se sono così i fatti, magari Boban si è sentito delegittimato nel suo ruolo. Forse avrei fatto la stessa cosa, in questo caso Boban ha avuto gli attributi giusti per poter denunciare qualcosa, di cui però pagherà le conseguenze. Ha difeso il proprio nome piuttosto che la poltrona. Pioli cercherà in tutti i modi di far bene fino all’ultimo giorno. Certamente sono voci destabilizzanti che non lasciano tranquillo un ambiente che invece ha bisogno di ritrovarsi. E poi ci sono in ballo ancora obiettivi importanti come Coppa Italia e qualificazione all’Europa League».