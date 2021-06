Caos Sampdoria: tra il mancato rinnovo di Osti-Pecini e il nuovo tecnico

Alla Sampdoria sembra regnare il caos: nessuna novità sui rinnovi di Osti e Pecini, smentite e rumors su chi siederà in panchina. La situazione

Non ci va leggero Tuttosport nell’analizzare la situazione che regna in casa Sampdoria. Confusione, caos, perché la partita si gioca su più campi: quello della ricerca, trattativa e chiusura per il nuovo allenatore e quello dei rinnovi di contratto di Carlo Osti e Riccardo Pecini. I due argomenti sembrano strettamente collegati.

Osti e Pecini vorrebbero avere voce in capitolo sulla scelta del nuovo tecnico, Massimo Ferrero potrebbe scavalcarli e prendere lui la decisione. Anche le strade sembrano diverse: i dirigenti blucerchiati caldeggiano soluzioni di esperienza (costano di più, ma danno più garanzie). Ferrero si è convinto che nuova linfa giovane può essere la scelta giusta. E sullo sfondo resta Daniele Faggiano il cui ruolo il Sampdoria è avvolto nel mistero. In tutto questo la lista dei tecnici a disposizione va assottigliandosi: Zanetti resterà al Venezia, Italiano è sulla via del rinnovo con lo Spezia, sembrano ridursi le percentuali di arrivo di Giampaolo (su cui lo stesso Ferrero avrebbe dei dubbi), Pirlo costa troppo, restano liberi (ma con quotazioni molto basse) Gotti e D’Aversa.

