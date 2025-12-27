Capello: «L'ultimo Milan è da resettare. Deve stare attento anche al quarto posto. Sulla lotta Champions...»

Capello in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ fa il punto sulla Serie A soffermandosi in particolare sul Milan e sulla lotta Champions

Fabio Capello, 79 anni e una vita spesa nel calcio, osserva il Milan da lontano, con l’occhio critico e l’esperienza di chi ha scritto la storia del club. In questa intervista a La Gazzetta dello Sport, l’ex tecnico rossonero analizza il momento delicato della squadra di Allegri, tra passi falsi in campionato, l’eliminazione dalla Supercoppa e un mercato invernale che ha già portato il rinforzo di Füllkrug.



IL MILAN E LE “PICCOLE” «Partiamo da un presupposto: queste cose non si possono allenare, è solo questione di testa. Bisogna trovare un leader che ti aiuti a stimolare la squadra e a tirare fuori quello che i compagni hanno».



IL MOMENTO ROSSONERO «Sì, l’ultimo Milan è da resettare e, se prende così tanti gol, non può nemmeno battere squadre alla portata. Facciamo un’analisi. È mancato un centravanti: troppo spesso non c’è stata pericolosità in avanti. Poi vanno evidenziati soprattutto il calo di Modric e quel periodo di assenza di Rabiot: la squadra ha fatto molto meno filtro. Prima vinceva per corto muso, ora sta subendo troppi gol perché manca protezione a metà campo e i difensori si perdono un po’».



LA SCONFITTA IN SUPERCOPPA «I giocatori mi sono sembrati non convinti, come se volessero liberarsi di questo impegno per lavorare sul campionato. Non mi è piaciuto. Il Milan è secondo, non ha le coppe e può programmarsi. Anche Allegri non mi ha convinto, non ha messo in campo la formazione migliore. È vero che un allenatore vuole far sentire tutti coinvolti, però…».

ATTENZIONE ALLA JUVE «Sì, ora il Milan deve stare attento al posto Champions. È un discorso generale: sarà una bella lotta. La Juve delle ultime partite è veloce, aggressiva: vedo cambi di campo, palloni giocati in verticale. E poi ha fantasisti che fanno la differenza. Alla Roma manca il centravanti però, se prendesse Zirkzee, potrebbe risolvere. Ha convinzione, forza, voglia, anche contro la Juve ha dimostrato di giocare alla pari. Gasperini sta stimolando la squadra e i giocatori gli stanno rispondendo».



LE ALTRE PRETENDENTI ALLA CHAMPIONS «Il Bologna e l’Atalanta hanno le coppe, che pesano sempre. Io vedo bene la Lazio, che non ha le coppe, sta crescendo, ha un allenatore di esperienza: per me, lotterà fino a primavera».