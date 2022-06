Capozucca: «Ho sentito il Torino, vogliono Joao Pedro». Le dichiarazioni del direttore sportivo del Cagliari

Capozucca ha parlato sulle pagine di Torino Granata in merito all’interesse del toro per Joao Pedro. Le sue parole.

«Ho sentito il Torino e come ho detto c’è interesse, ma il calciomercato non è ancora iniziato e c’è tempo per le trattative. Non ho parlato di Cragno con i granata».