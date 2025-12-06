Carboni Genoa, addio a gennaio? L’indiscrezione conferma una voce circolata nei giorni scorsi. Ecco le ultimissime sul talento argentino

Carboni Genoa, futuro in bilico: Inter e rossoblù valutano nuovi scenari per gennaio. Il giocatore potrebbe lasciare il Grifone nelle prossime settimane

Il futuro di Valentin Carboni continua a far discutere e il tema “Carboni Genoa” è sempre più centrale nelle riflessioni di mercato dell’Inter. Il giovane talento classe 2005, attualmente in prestito al Genoa, sta vivendo mesi importanti in Serie A, ma il suo percorso potrebbe presto prendere una nuova direzione. Come rivelato da Fabrizio Romano nel suo ultimo aggiornamento pubblicato sul proprio canale YouTube, Inter e Genoa hanno iniziato un confronto interno per stabilire quale sarà la destinazione del ragazzo a partire da gennaio.

Romano ha spiegato chiaramente che le parti sono entrate nella fase operativa delle valutazioni: «Inter e Genoa stanno ragionando sul da farsi, ci sono discussioni su cosa fare a gennaio». Una frase che conferma come il tema Carboni Genoa sia tutt’altro che chiuso. L’Inter, proprietaria del cartellino, vuole tutelare il percorso di crescita del giovane trequartista, mentre il Genoa sta valutando se continuare a puntare su di lui o aprirsi a nuovi assetti offensivi.

Il giornalista ha aggiunto un dettaglio significativo: «C’è ancora tempo per decidere se tornerà all’Inter per un nuovo prestito o meno: ma si sta iniziando a ragionare». Niente è deciso, dunque, e la situazione resta fluida. Romano ha anche sottolineato un aspetto cruciale: «Il futuro di Carboni non è detto che sia al Genoa: poi un gol o un assist può cambiare tutto». Una dichiarazione che lascia intendere come le prossime prestazioni saranno decisive, e che l’Inter osserva attentamente ogni sviluppo.

Nel contesto della discussione Carboni Genoa, emerge la possibilità di un nuovo prestito, magari in una squadra che possa garantirgli un minutaggio ancora maggiore. Il Genoa, dal canto suo, resta una pista concreta, soprattutto se il ragazzo dovesse trovare continuità nelle prossime settimane. La dirigenza rossoblù apprezza il talento dell’argentino e non esclude di spingere per trattenerlo fino a fine stagione, a patto che il suo ruolo nel progetto tecnico rimanga definito.

Il quadro, però, rimane aperto a molte soluzioni: rientro anticipato all’Inter, permanenza al Genoa o addirittura una nuova destinazione. Quel che è certo è che il dossier Carboni Genoa è uno dei più delicati del mercato nerazzurro invernale. Con gennaio alle porte, ogni partita può spostare gli equilibri e ogni prestazione potrebbe indirizzare la decisione finale. Tutto è ancora possibile, e il talento del 2005 si prepara a vivere settimane decisive per la sua crescita e per il suo futuro.