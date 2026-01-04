Carboni al Racing, accordo chiuso per il nuovo prestito dall’Inter: il trequartista è già in Argentina

Carboni torna in Argentina: prestito al Racing definito con l’Inter, operazione chiusa grazie a questo fattore

Valentin Carboni saluta l’Europa e riparte da casa. Il talentuoso classe 2005, reduce da un’esperienza poco brillante al Genoa, ha scelto di tornare in Argentina per ritrovare continuità e serenità. Ad accoglierlo sarà il Racing Avellaneda, club storico oggi guidato da una figura iconica per il mondo nerazzurro: Diego Milito.

L’intesa con l’Inter è stata definita in ogni dettaglio. Come riportato da TyC Sports, il trasferimento avverrà con la formula del prestito gratuito senza diritto di riscatto, con scadenza fissata al 31 dicembre 2026. Una scelta maturata soprattutto dalla volontà del giocatore, che pur avendo ricevuto altre offerte in Europa ha insistito per un ritorno in patria, convinto che sia il contesto ideale per rilanciarsi.

Carboni è atteso già oggi in Sudamerica per completare le pratiche necessarie e dovrebbe unirsi ai nuovi compagni all’inizio della prossima settimana. L’Inter, dal canto suo, seguirà da vicino il suo percorso, nella speranza che questa parentesi possa rappresentare il vero punto di svolta della sua crescita.

