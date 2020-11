Carnevale: «Scudetto? Il Napoli è davanti al Milan, ecco perchè»

Andrea Carnevale, attuale osservatore all’Udinese, ha parlato alla Gazzetta dello Sport. Queste le sue dichiarazioni su Napoli-Milan

LOTTA SCUDETTO- «Assolutamente sì. Metto un po’ più in alto il Napoli perché ha una rosa più competitiva. Il Milan è bello perché è giovane con un fuoriclasse esperto, è una squadra di prospettiva. Pioli sta facendo un piccolo capolavoro. E, poi, Maldini e Massara sono bravissimi. La Juventus non è una schiacciasassi come negli ultimi anni. In generevinceva il campionato già nel girone d’andata, invece ora sta un po’ faticando. L’Inter verrà fuori, ha tanti campioni. Per me è più forte del Milan e del Napoli. Insigne? È un fuoriclasse, aveva soltanto bisogno di un po’ di tempo. Ora si è preso Napoli sulle spalle. Fa la differenza, l’avrei voluto io nella mia squadra: sai quanti gol avrei fatto? Insigne è il classico giocatore che sa premiare i movimenti, con quel piede che ha. Lo ammiro tantissimo. Come si può fermare Ibrahimovic? Manolas e Koulibaly gli staranno addosso, sarà un bel duello fisico».