Carnevali: «Siamo ambiziosi, vogliamo trattenere più giocatori possibile». Le dichiarazioni dell’ad del Sassuolo

Carnevali è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sfida tra Sassuolo e Juventus. Di seguito le sue parole.

PRESTAZIONE – «Siamo soddisfatti della prestazione perché abbiamo fatto una buona partita e mostrato un bel gioco, non per il risultato perché non meritavamo la sconfitta. Abbiamo preso gol su un fallo su Kyriacopoulos che non mi fa contento».

MERCATO – «Io spero che dei quattro davanti rimagano anche più di due. Non abbiamo la necessità né il desiderio di vendere tutti questi giocatori. Siamo una società ambiziosa, l’obiettivo è tenerli il più possibile tutti».

VALORI – «Io chiedo sempre alla mia area sportiva di valutare anche l’uomo e l’aspetto umano al di là delle prestazioni. Non è una cosa semplice, ma credo che è la cosa che conta».