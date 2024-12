Monza, Galliani prova il colpo: brianzoli in pole-position per Casadei

Il Monza ci prova per Cesare Casadei: il centrocampista non trova spazio al Chelsea e vorrebbe tornare in Italia, i brianzoli ci provano

Il Monza prova il colpo Cesare Casadei. Come riportato da Sky Sport, i brianzoli sarebbero in pole-position per riportare in Italia il centrocampista ex vivaio Inter.

Il calciatore al Chelsea sta trovando poco spazio anche in Conference League, ha chiesto di essere ceduto in Italia. La concorrenza è tanta: a cominciare dalla Fiorentina, poi anche Lazio, Cagliari e Palermo hanno monitorato la fattibilità del colpo.