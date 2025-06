Casemiro torna in Nazionale e risponde alle polemiche: «Sono stato convocato per merito non perché conosco Ancelotti»

Nonostante il pareggio all’esordio contro l’Ecuador, per 0-0, match per il quale il tecnico italiano ha avuto poca preparazione, Ancelotti sembra comunque fiducioso sulla possibile crescita della sua squadra e per farlo si affida ai diversi giocatori della nazionale brasiliana che conosce molto bene.

Tra questi Casemiro, tornato nelle convocazioni della nazionale, a seguito di un periodo con diversi alti e bassi al Manchester United, e tornato ad esprimersi al meglio sotto la guida Amorim, riconquistando la fiducia che mancava dal 2023.

La scelta della convocazione, però, non è stata accolta senza critiche e per questo è arrivata la pronta risposta del giocatore che ha risposto così ai media prima della partita contro il Paraguay.

DICHIARAZIONI – «Sono felice di essere tornato in nazionale, di essere tornato a giocare un buon calcio. Non sono qui perché conosco l’allenatore, ma per merito. Sono un soldato, come tutti i giocatori. Siamo soldati dell’allenatore, soldati per la nazionale brasiliana e vogliamo fare il meglio per la squadra.

Voglio fare bene le cose in campo. Ispirare rispetto e trasmettere esperienza. Quando hai già lavorato con l’allenatore e conosci il suo stile, tutto diventa più facile… Ho più voce in capitolo nello spogliatoio».