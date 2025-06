Brasile, flop Ancelotti all’esordio: solo 0-0 contro l’Ecuador, ora la qualificazione Mondiale è in salita!

Tutto sull’esordio di Carlo Ancelotti sulla panchina del Brasile, con i verdeoro fermati sullo 0-0 dall’Ecuador. I dettagli in merito

Il debutto di Carlo Ancelotti sulla panchina del Brasile non lascia il segno: a Gayaquil, contro un Ecuador compatto e ben organizzato, finisce 0-0 nel match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Prestazione deludente quella di Vinicius e compagni, apparsi poco incisivi e per lunghi tratti in balia degli avversari, che hanno sfiorato il gol sia nei primi minuti che nel finale.

Il pareggio, unito alla vittoria del Paraguay sull’Uruguay per 2-0, costa caro alla Seleção: ora è quarta nel girone sudamericano e rischia di essere superata anche dalla Colombia, impegnata domani notte contro il Perù. Un avvio amaro per l’ex allenatore di Real Madrid e Milan, che dovrà subito trovare soluzioni per ridare smalto alla sua squadra.