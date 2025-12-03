Pier Ferdinando Casini compie 70 anni: una vita nelle istituzioni tra politica, ricordi e… Inter. L’aneddoto su Forlani che racconta la sua passione per il calcio!

Pier Ferdinando Casini compie 70 anni. Protagonista della politica italiana: sul Corriere della Sera svela un aneddoto sul suo amore per il calcio

Compie oggi 70 anni Pier Ferdinando Casini, una delle figure più longeve, resilienti e istituzionali del panorama politico italiano. Nato a Bologna nel 1955, ha attraversato diverse ere della Repubblica: dalle radici nella Democrazia Cristiana alla fondazione di partiti centristi come CCD e UDC, fino all’attuale ruolo di senatore Pd.

Il vertice della sua carriera è stata la Presidenza della Camera dei Deputati (2001-2006), incarico che ne ha consacrato l’immagine di uomo delle istituzioni, capace di dialogo e mediazione. Spesso considerato una “riserva della Repubblica” e più volte accostato al Quirinale, Casini festeggia oggi un traguardo significativo per un protagonista indiscusso della storia politica recente.

Tifoso del Bologna, sono numerose le immagini che lo ritraggono allo stadio con la sciarpa rossoblù. Sul Corriere della Sera odierno racconta la sua lunga vita politica e si concede un ricordo calcistico legato ad Arnaldo Forlani, una delle personalità più importanti della Prima Repubblica, colonna della DC che governò l’Italia per decenni.

Svelando una passione nerazzurra sorprendente, Casini rivela: «Divenne segretario alla fine degli ’80, succedendo a De Mita. Donat-Cattin non sopportava il fatto che, quando giocava l’Inter, Forlani si chiudesse in casa, mettendo la segreteria telefonica. Per questo un giorno disse: “Siamo passati dalla segreteria De Mita a quella telefonica”».

