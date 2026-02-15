Caso Bastoni, pioggia di insulti e minacce sui social: lui e la moglie bloccano i commenti

Caso Bastoni, pioggia di insulti e minacce sui social: lui e la moglie Camilla bloccano i commenti sui rispettivi profili. Cos’è successo

L’eco delle polemiche scaturite dal vibrante Derby d’Italia ha purtroppo travalicato i confini del rettangolo verde, sfociando in una vergognosa ondata di odio digitale. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Alessandro Bastoni è finito nel mirino dei leoni da tastiera dopo l’episodio chiave del match di San Siro. Il difensore centrale nerazzurro, protagonista della controversa simulazione che ha indotto l’arbitro all’espulsione del terzino bianconero Pierre Kalulu, sta vivendo ore da incubo sui social network, travolto da una tempesta di insulti che non dovrebbe mai trovare spazio nello sport.

La rabbia di una frangia estrema del tifo si è trasformata rapidamente in una gogna mediatica inaccettabile. Sotto i post del classe ’99 sono apparsi centinaia di commenti intrisi di violenza verbale inaudita: dagli insulti personali come “buffone“, “antisportivo” e “pagliaccio“, fino a gravissime minacce di morte (“devi morire”) e accuse di essere un “raccomandato” dal sistema. Una situazione divenuta rapidamente insostenibile, che ha costretto il giocatore della Nazionale a limitare e chiudere i commenti sul proprio profilo Instagram per arginare il flusso continuo di ingiurie.

Purtroppo, la furia cieca del web non ha risparmiato nemmeno la sfera privata e gli affetti più cari. Anche Camilla Bresciani, moglie del pilastro della retroguardia del Biscione, è stata bersagliata da messaggi deplorevoli sotto le sue fotografie. Alcuni utenti hanno oltrepassato ogni limite etico, attaccando la coppia sul piano genitoriale con frasi agghiaccianti: “Che brutta persona tuo marito, simulatore e antisportivo. Cosa potete insegnare a vostra figlia?”. Un attacco diretto alla famiglia che ha spinto anche la consorte a bloccare le interazioni, nel tentativo di proteggere la propria serenità e quella della bambina da una tossicità che nulla ha a che fare con la rivalità calcistica.