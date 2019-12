Caso Black Friday, Zazzaroni: «Qualcuno mi spieghi il significato razzista»

Zazzaroni risponde alla pioggia di critiche verso il titolo del Corriere dello Sport “Black Friday” riguardante Inter Roma

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, replica alle accuse di razzismo ricevute dopo il titolo “Black Friday” in prima pagina, in riferimento a Inter-Roma e nello specifico a due protagonisti della sfida, Lukaku e Smalling. Ecco il pensiero del giornalista a Tutti Convocati.

«Qualcuno mi spiega il significato razzista di questo titolo? Sai quanti ne ho fatti di titoli così in 40 anni? Perchè devo spiegare questa cosa al web? Lukaku e Smalling in prima pagina sono due grandi giocatori, hanno giocato nel Manchester, il Black Friday è di attualità. Perché no? Le battaglie razziste sono un’altra cosa, sono serie, questo titolo spiegato e chiarito non può essere indicato come razzista».