Caso Pellegrini, il GUP dispone il rinvio a giudizio per Fabrizio Corona: l’accusa è quella di diffamazione! La ricostruzione della vicenda

Caso Pellegrini, il GUP ha disposto il rinvio a giudizio per Fabrizio Corona con l’accusa di diffamazione! Cosa è successo

Come riferito dall’ANSA, il Giudice dell’Udienza Preliminare (GUP) del Tribunale di Roma ha ufficialmente disposto il rinvio a giudizio per Fabrizio Corona. L’accusa mossa nei suoi confronti è quella di diffamazione ai danni di Lorenzo Pellegrini. Una complessa vicenda giudiziaria che ha inevitabilmente scosso l’ambiente calcistico capitolino e che ora si prepara ad affrontare la decisiva fase dibattimentale nelle aule di tribunale.

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Le false accuse di stalking e l’intervista incriminata

Al centro dell’inchiesta penale c’è una controversa vicenda mediatica legata alla pubblicazione di un’intervista sul portale web dillingernews.it, piattaforma direttamente riconducibile allo stesso Corona. All’interno del pezzo, una ragazza di 25 anni aveva mosso accuse pesantissime nei confronti del giocatore giallorosso. La giovane, infatti, aveva falsamente accusato il calciatore di aver perpetrato atti di stalking nei suoi confronti. Accuse che si sono rivelate infondate in sede di indagine preliminare, portando così all’incriminazione di chi ha diffuso tali dichiarazioni lesive della reputazione dell’atleta.

La posizione della donna: calunnia e minacce

La vicenda legale, tuttavia, non coinvolge esclusivamente Fabrizio Corona. Anche la stessa donna venticinquenne, autrice materiale delle dichiarazioni rilasciate durante l’intervista, è finita a processo e dovrà rispondere delle proprie azioni davanti alla legge. Le autorità giudiziarie le contestano infatti reati molto gravi: oltre alla diffamazione, la ragazza è accusata formalmente di calunnia e minacce dirette allo sportivo.

La data del processo e le parole della difesa

Il procedimento giudiziario entrerà nel vivo alla fine dell’anno: la prima udienza è stata ufficialmente fissata per il prossimo primo dicembre davanti al giudice del tribunale monocratico di Roma.

Nel frattempo, l’entourage legale del capitano romanista ha espresso il proprio parere positivo sugli sviluppi dell’inchiesta, che mirano a tutelare l’immagine del giocatore. L’avvocato Federico Olivo, difensore e legale di fiducia del calciatore, ha commentato la decisione del GUP con queste esatte parole:

“Siamo soddisfatti di questo passaggio processuale. Una decisione che ritengo doverosa, la sede dove ora verrà approfondita questa vicenda è il dibattimento”