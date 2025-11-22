Caso Plusvalenze Napoli, Vaciago attacca: «Perché la Juve sì e il Napoli no?». Ecco la dura critica

Caso Plusvalenze Napoli: Vaciago critica il diverso trattamento tra Juventus e Napoli. Tutti i dettagli

Il rinvio a giudizio di Aurelio De Laurentiis per falso in bilancio, legato alle presunte plusvalenze fittizie nell’affare Osimhen, ha riacceso un dibattito mai sopito sulla giustizia sportiva italiana. La notizia ha spinto il direttore di Tuttosport, Guido Vaciago, a firmare un editoriale duro e diretto, centrato su una domanda scomoda: perché due pesi e due misure?

Il paradosso giuridico

Vaciago sottolinea come i tribunali ordinari, di fronte all’impossibilità di stabilire oggettivamente il valore di un calciatore, abbiano quasi sempre rinunciato a intervenire. L’unica eccezione clamorosa resta quella della Juventus, colpita da un’inchiesta che portò alla “decapitazione della dirigenza” con le dimissioni del CdA guidato da Andrea Agnelli, un danno economico superiore ai cento milioni di euro e la necessità di ricostruire dalle macerie una società che aveva dominato per un decennio.

Non vendetta, ma equità

Il direttore chiarisce che non si tratta di invocare la condanna del Napoli, bensì di denunciare una disparità di trattamento di fronte a fattispecie identiche.

L’ombra di Calciopoli

Il fondo si chiude con un richiamo doloroso al 2006: la retrocessione della Juventus in Serie B per Calciopoli, mentre anni dopo l’allora procuratore federale Stefano Palazzi riconobbe violazioni simili anche a carico dell’Inter, che però ricevette lo Scudetto a tavolino. Per Vaciago, la storia rischia di ripetersi, alimentando la percezione di una giustizia sportiva a due velocità.

