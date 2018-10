Continuano le voci riguardo il presunto stupro di Ronaldo nei confronti di Mayorga: in difesa del portoghese interviene la sorella, che lancia l’hashtag #justiçacr7

Nel momento di difficoltà si vedono gli amici, in questo caso la famiglia. Con le voci da Las Vegas, che diventano sempre più pressanti, riguardo il presunto stupro di Ronaldo nei confronti di Katherine Mayorga, è proprio la sorella del fenomeno portoghese ad accorrere in sua difesa. Katia Aveiro, infatti, ha lanciato l’hashtag #justiçacr7: lo ha postato all’interno di una foto che ritrae il 5 volte Pallone d’Oro in versione Superman. La mossa della sorella punta a creare una sorta di cordone di difesa, invitando tutti i suoi fan a pubblicare la stessa immagine e lo stesso hashtag. Nonostante Ronaldo sia piuttosto tranquillo rispetto alle accuse, a preoccupare lui e la famiglia sono soprattutto i danni d’immagine: c’è infatti la paura che alcuni sponsor possano scappare. Per ora Nike prende tempo, Yamamay, invece, si schiera apertamente con Cr7, ma c’è anche chi come Easport ha rimosso sul proprio sito la foto di Ronaldo come testimonial di Fifa 19. Ecco che ancora di più in quest’ottica, va vista la scelta di Katia Aveiro che, infatti, su Instagram scrive: «Per il Portogallo, per lui, per la giustizia, lui merita questa campagna».