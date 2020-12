Caso Suarez, Paratici: «Nulla da aggiungere, sono tranquillo»

Fabio Paratici ha parlato del caso Suarez prima del derby contro il Torino

Fabio Paratici, direttore dell’area tecnica della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky nel pre partita del match di Serie A tra bianconeri e Torino.

CASO SUAREZ – «Su questo argomento c’è un comunicato del club che chiarisce la mia posizione e quella del club. Sono molto tranquillo».

TELEFONATA CON LA MINISTRA – «Sono amico di Paola da quando siamo ragazzi. Siamo della stessa città, è una cosa nota. Lei ha già chiarito. Nulla da aggiungere. Se farei le stesse cose? Assolutamente sì. Non è inopportuno parlare co qualcuno che conosci da tanto tempo per chiedere un’informazione. Fare domande non è reato».