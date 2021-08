Caso tamponi Lazio, Lotito in udienza al Collegio di Garanzia: le date

Claudio Lotito sarà ascoltato dal Collegio di Garanzia per quanto riguarda il caso tamponi che vede la Lazio sotto processo

La Lazio si sta allenando nel ritiro di Marienfeld e, nel frattempo, sta lavorando su molti fronti anche lontano dal campo. Non solo sul fronte calciomercato, dove i nomi di Correa e Muriqi stanno scaldando gli affari in uscita, ma anche per quanto riguarda la questione del caso tamponi.

Infatti, come riportato da Il Messaggero, si continuerà a discutere in aula di questa vicenda: il 7 settembre, il presidente Claudio Lotito e i medici Rodia e Pulcini saranno in udienza presso il Collegio di Garanzia del CONI.