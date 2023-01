Cassano attacca Allegri: «A me le persone bugiarde non piacciono»

Antonio Cassano nella sua consueta diretta Twitch non le ha mandate a dire ad Allegri ed è tornato ad attaccarlo

LE PAROLE – «Ma avete sentito cosa ha detto? Un passo per volta e dobbiamo arrivare al quarto posto che è l’obiettivo minimo. È una bugia, mi fa schifo sentirla. Juve e Inter sono le più forti del campionato in assoluto. A me le persone bugiarde non piacciono. Se mi prendi per il culo mi fai schifo e dici pure cagate».