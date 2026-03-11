Hanno Detto
Cassano attacca: «Tutti e quattro gli anni di Inzaghi all’Inter sono stati fallimentari. Juve squadra scarsa, deve mandar via 10 giocatori!»
Cassano, intervistato dal Corriere della Sera, ha attaccato duramente l’Inter e la Juventus. Queste le sue dichiarazioni
Antonio Cassano ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera. Queste le sue dichiarazioni.
LA QUALITA’ DEL CALCIO ITALIANO – «Succede solo in Italia, dove continuiamo ad andare dietro ad Allegri — che ha meritato di vincere il derby sia chiaro —. La nostra filosofia è difenderci bene, sperando che succeda qualcosa davanti: ma è passata ormai da quindici anni».
INZAGHI UN FALLIMENTO ALL’INTER – «Certo, perché il problema è proporre calcio. E fallimentari per me sono stati tutti e quattro gli anni di Inzaghi all’Inter: era la squadra più forte e ha vinto solo uno scudetto».
IL SUO PODIO DI ALLENATORI – «Guardiola, poi Bielsa e De Zerbi, che non hanno vinto ma propongono sempre idee diverse, giocando un calcio divino a mille all’ora. Adesso tutti hanno scoperto Iraola del Bournemouth, ma sono tre anni che fa un gioco bellissimo. Per me il calcio è un’altra cosa da quello di Inzaghi o Allegri».
CHI VINCE IN ITALIA CON UN CALCIO MODERNO – «Spalletti è stato meraviglioso. Anche Conte. E Mancini ha fatto un Europeo fantastico: con l’Italia di Prandelli del 2012 è stata la Nazionale migliore, poi noi abbiamo beccato in finale la Spagna, forse la più forte della storia».
SPALLETTI FA UN AFFARE SE RESTA ALLA JUVE – «Lo fa la Juve se lo tiene, perché è una squadra scarsa, senza giocatori di alto livello. La Juve può spendere, ma deve mandare via dieci giocatori».
VORREBBE UN RUOLO IN FIGC – «Non sarei capace, devo essere onesto. Una sola persona può cambiare le cose da presidente federale e premetto che non è mio amico e non lo sento: Paolo Maldini. Ha uno status, ha studiato, sa di cosa parla, non ha padroni».
