Incredibile sciocchezza di Castillejo che per segnare il suo secondo gol in maglia rossonera, annulla quello regolare di Bonaventura

Dopo cinque minuti di gioco il Milan poteva già trovarsi in vantaggio contro l’Olympiakos nel match di San Siro valido per la seconda giornata di Champions League. Lo stacco di testa di Bonaventura non aveva lasciato scampo al portiere greco che invece è stato salvato da…Castillejo! L’esterno rossonero ha infatti messo in porta il colpo di testa del suo compagno salvo poi accorgersi di trovarsi in posizione di fuorigioco. Clamoroso autogol da parte dello spagnolo che poteva non intervenire e lasciare che la palla finisse in rete.