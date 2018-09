Ufficiale: Fabrizio Castori torna sulla panchina del Carpi. L’allenatore marchigiano ha firmato un anno di contratto dopo la risoluzione del rapporto tra il club emiliano e Marcello Chezzi

Fabrizio Castori torna sulla panchina del Carpi. Il club emiliano, dopo la risoluzione del rapporto con Marcello Chezzi seguita alle tre sconfitte consecutive in Serie B, ha richiamato il tecnico dopo le precedenti esperienze in Emilia tra il 2014 e il 2017. L’allenatore nato a San Severino Marche nel 1954 si è legato per la terza volta al Carpi firmando un contratto annuale. Ecco il comunicato apparso sul sito ufficiale del club carpigiano:

«Il Carpi FC 1909 é lieto di comunicare di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Fabrizio Castori, che torna così in biancorosso dopo lo straordinario triennio 2014-17. Con mister Castori, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2019 e domani dirigerà il suo primo allenamento alle 15:30, arrivano in biancorosso anche il secondo Riccardo Bocchini e il video-analyst Marco Castori. La presentazione alla stampa è in programma domani, mercoledì 19, alle ore 14 presso la sala stampa dello stadio Cabassi».