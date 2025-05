Castro Bologna, quanto vale ad oggi il centravanti rossoblu? Spunta una cifra molto importante - Calcio News 24

Castro Bologna, quanto vale ad oggi il centravanti della squadra rossoblu? Gli emiliani pretendono quella cifra

Secondo quanto raccolto da Tuttobolognaweb, Santiago Castro è uno dei gioielli del calciomercato Bologna: tanto che i rossoblu tenteranno di alzare il muro nonostante le solite voci che lo vedono lontano dalla squadra di Italiano.

Infatti per quanto concerne il prezzo, il Bologna per Santiago Castro pretende almeno 40 milioni di euro. Staremo a vedere come si evolverà la situazione poi nei prossimi mesi.