Catania, ufficiale la scelta del nuovo allenatore: è William Viali! Il comunicato del club siciliano con tutti i dettagli sul contratto

Il Catania ha nominato William Viali nuovo allenatore. Il tecnico guiderà la prima squadra fino al 30 giugno 2027. Insieme a Viali arriva il vice Marcello Cottafava. La dirigenza ha ufficialmente augurato buon lavoro ai due nuovi professionisti.La presentazione stampa avverrà mercoledì 18 marzo alle ore 11. L’evento sarà trasmesso in diretta sui canali ufficiali.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

IL COMUNICATO – «Catania Football Club comunica di aver affidato l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor William Viali, che ha sottoscritto un contratto valido fino al 30 giugno 2027. Con Viali, approda in rossazzurro anche l’allenatore in seconda Marcello Cottafava. Ad entrambi, l’augurio di buon lavoro da parte del Presidente Rosario Pelligra e della società in tutte le sue componenti. Il nuovo allenatore del Catania sarà presentato ufficialmente ai giornalisti ed agli operatori dell’informazione mercoledì 18 marzo, alle ore 11.00, in sala stampa. La conferenza sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube Catania FC e sulla pagina Facebook ufficiale»