Gravina Nazionale, la sentenza di Causio sulla FIGC: «Maldini è pronto, Del Piero no. Spalletti ha sbagliato, ma la squadra è questa. E sui giocatori italiani vi dico una cosa…»

Le parole di Franco Causio, ala destra campione del mondo nel 1982, sull’esonero di Spalletti dalla panchina azzurra

Con la maglia azzurra, Franco Causio è stato l’incarnazione dell’ala destra classica, unendo eleganza e concretezza. Soprannominato “Il Barone” per la sua classe innata, fu un pilastro insostituibile della Nazionale di Enzo Bearzot. La sua carriera in azzurro è culminata nella leggendaria vittoria del Mondiale 1982 in Spagna, dove i suoi dribbling e i suoi cross precisi furono un’arma fondamentale per la conquista del titolo, consacrandolo come eroe di un’intera generazione. Oggi su Tuttosport riflette sullo stato attuale dell’Italia dopo l’esonero del Ct Luciano Spalletti.

I GIOCATORI – «I giocatori devono dare comunque il massimo, senza pensare a Spalletti o a chi arriverà. Ma quello che è successo non esiste. E se io fossi stato Spalletti mi sarei comportato in un altro modo».

ITALIA-MOLDOVA – «Un allenatore pro tempore per questa partita lo trovavano. Il fatto è che non ha senso quello che è successo. Io l’avevo già detto dopo gli Europei dell’anno scorso: se si considerava negativo il cammino di Spalletti tanto valeva cambiarlo allora. Oppure se lui non sentiva più la fiducia doveva dimettersi. Altrimenti poi succedono queste cose».

GRAVINA – «Gravina è stato rieletto a gran de maggioranza, si vede che vogliono lui. Non credo comunque che la colpa sia solo di Spalletti. Qualcosa bisogna fare. Le nostre formazioni in Italia hanno tutti stranieri, io ormai faccio fatica anche solo a pronunciare i nomi. Il mio amico Fabio Capello ha detto una cosa giusta. Bisogna mettere un minimo di tre-quattro giocatori italiani per squadra sempre in campo. Dire adesso che Spalletti non ha dato un gioco ha poco senso. La squadra è quella lì. Farebbe fatica anche il miglior allenatore al mondo».

RANIERI O PIOLI – «Claudio ha sposato la Roma, non so se divorzia. Anche Pioli è sotto contratto».

MALDINI O DEL PIERO A CAPO DELLA FIGC – «Paolo ha maturato esperienza nel Milan e potrebbe andar bene. Alex questa esperienza non ce l’ha. Per ora sta facendo pubblicità e lavora come opinionista a Sky».