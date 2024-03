Cavani, 37 anni e non sentirli: che gol in rovesciata! – VIDEO

Edinson Cavani in Argentina non smette di meravigliare i tifosi del Boca Juniors: a 37 segna su rovesciata in Coppa d’Argentina

Prosegue con la maglia del Boca Juniors la seconda giovinezza di Cavani. L’attaccante ex Napoli, a 37 anni, continua ad incantare i tifosi della Bombonera.

SIMPLY SENSATIONAL FROM EDINSON CAVANI 👏🏾👏🏾pic.twitter.com/80sJW566f0 — SimplyGoal (@SimplyGoal) March 24, 2024

L’ultima prodezza in Coppa d’Argentina, contro il Central Norte nei 32simi di finale: il Matador ha aperto le marcature – 3-0, con doppietta – con un gran gol in rovesciata, che si candida a papabile per il Puskas Award.