Cavani, l’agente: «Cerezo spieghi ai suoi tifosi perchè Edi non è arrivato»

Edinson Cavani è stato vicino a vestire la maglia dell’Atletico Madrid: ecco le parole del suo agente contro Cerezo

Walter Guglielmone, agente di Cavani, ha parlato a Cadena Ser dopo la trattativa saltata con l’Atletico Madrid.

GUGLIELMONE – «Chi è Cerezo? Io non l’ho mai visto in questo mese di trattative, non so nemmeno quale sia il suo ruolo. L’Atletico Madrid deve dire ai suoi tifosi perché Cavani non è arrivato. Edinson era disposto ad abbassarsi lo stipendio, ma l’Atletico non si è caricato sulle spalle l’intero costo del cartellino. Il PSG non voleva abbassare le richieste. Se fosse stata una questione di soldi, Edi sarebbe andato in Premier al Manchester United o al Chelsea».