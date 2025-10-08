Ceferin sicuro: «Ho in mente una bella idea per quanto riguarda il calcio europeo. Ecco quale» - Calcio News 24

Ceferin protagonista all’assemblea ECA, ora EFC: «Il calcio europeo è come un gladiatore»

A Roma è in corso l’assemblea dell’ECA, l’associazione dei club europei, che proprio in occasione della tre giorni nella Capitale ha cambiato nome in EFC (European Football Club Association). L’evento riunisce i principali rappresentanti del calcio continentale, tra cui una figura centrale: Aleksander Ceferin, presidente della UEFA.

Ceferin ha preso la parola in uno degli appuntamenti più attesi, offrendo una riflessione profonda sul presente e il futuro del calcio europeo. Il suo intervento ha sottolineato l’importanza dell’unità e della resilienza, temi che lo stesso Ceferin ha più volte affrontato nel corso del suo mandato alla guida dell’UEFA.

«Abbiamo superato crisi senza precedenti – ha dichiarato Ceferin – affrontando guerre, pandemie e cambiamenti economici radicali. Ma come i gladiatori, il calcio europeo ha dimostrato coraggio e spirito di adattamento». Ceferin ha sottolineato come le riforme delle competizioni per club siano nate proprio da questo spirito di audacia: «Abbiamo avuto il coraggio di cambiare, e questo ha generato valore dentro e fuori dal campo».

Il presidente UEFA ha poi voluto ribadire un punto fermo della sua visione: nessuna élite ristretta potrà mai guidare il futuro del calcio europeo. «L’Europa stabilisce gli standard del calcio mondiale – ha affermato Ceferin – e noi non organizzeremo mai una competizione per soli 12 club. Non è questa la nostra idea di calcio». Un chiaro riferimento ai tentativi falliti della Superlega, che Ceferin ha sempre osteggiato con fermezza.

Nel suo discorso, Ceferin ha evidenziato l’importanza di un calcio inclusivo, capace di essere un punto di riferimento nei momenti più difficili: «Il calcio è un luogo dove tutti possono sentirsi a casa. In tempi di crisi politiche e sociali, abbiamo bisogno di qualcosa che unisca. Il calcio ha questo potere, e dobbiamo custodirlo con responsabilità».

Con parole forti e simboliche, Ceferin ha confermato ancora una volta il suo ruolo di garante della stabilità e dell’equilibrio nel calcio europeo. In un contesto internazionale complesso, la sua leadership si conferma centrale nel promuovere un calcio che sappia resistere alle sfide e restare fedele ai suoi valori.