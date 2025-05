Cellino accusa: «Mi hanno cacciato da Brescia, ho una cosa da chiarire. Sui debiti del club dico questo»

Le parole di Massimo Cellino, presidente del Brescia, sulle ultime vicissitudini con il club in Serie B. Tutti i dettagli in merito

Massimo Cellino, presidente del Brescia, ha parlato alla trasmissione Zona Ciro dei problemi del club in Serie B.

LE PAROLE – «No comment sulle dichiarazione della minoranza in Comune e della sindaca Laura Castelletti. Parlano già loro abbastanza. Io non voto a Brescia. La sindaca rappresenta la larga maggioranza dei bresciani, non sta a me giudicare. Se servono 3 milioni per finire la stagione è anche grazie alle malefatte di qualcuno che stava in società. Ognuno scrive parte della verità, ma nessuno la scrive per intero. Sono a Londra, ma non sono scappato, mi hanno cacciato da Brescia. Cosa rimango a fare, a farmi insultare? Il Massimo Cellino combattivo è stato fatto a pezzi a Brescia. Sono quel poco che ne rimane: un rottame… Vi faccio i complimenti».