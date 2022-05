Ceppitelli: «Tanta amarezza, ma il Cagliari tornerà presto in A». Il messaggio del difensore rossoblu

Il difensore del Cagliari Luca Ceppitelli, in scadenza di contratto a giugno 2022 e prossimo ai saluti ai colori rossoblù, ha parlato via social dopo una settimana dalla retrocessione in Serie B. Ecco le sue parole:

«Sono passati diversi giorni, l’amarezza è ancora tanta, è stato davvero difficile accettare e metabolizzare il non essere riusciti a portare a termine il nostro obiettivo. Difficile perché abbiamo cercato fino all’ultimo, utilizzando ogni energia mentale e fisica, di raddrizzare un’annata complicata nella quale purtroppo si sono fatti troppi errori. Ora è il momento però di guardare avanti, di rialzarci come abbiamo fatto tante volte. Non so personalmente cosa sarà del mio futuro, ma di una cosa sono certo, che il Cagliari tornerà presto nella massima serie, quella che gli compete, e che il popolo rossoblu tornerà a gioire per le sue vittorie come tanto merita. Ad maiora, sempre Forza Casteddu!»