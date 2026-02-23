Cesari non ha dubbi: «Gol di Troilo da annullare! Ci sono due falli ai danni del Milan»

L’ex arbitro, Graziano Cesari, ha detto la sua sui casi di moviola del match di ieri sera a San Siro tra Milan e Parma: le sue parole

Durante la trasmissione Pressing, Graziano Cesari ha analizzato attentamente gli episodi di Milan Parma, match terminato sullo 0 a 1. Secondo la sua moviola, i contatti in area su Maignan e Bartesaghi erano chiaramente fallosi e il Var non doveva intervenire per convalidare. Nessuna irregolarità, invece, per il duro scontro tra Corvi e Loftus Cheek.

PAROLE – «Piccinini è posizionato appena fuori dall’area di rigore e con il braccio indica subito il fallo, su Maignan perché la palla la posiziona lì. Il primo contatto è Valenti su Maignan, il blocco è irregolare? Il blocco è territoriale, se si muove verso il portiere è sempre irregolare. Non è vero che è lì, guarda il portiere e muove il tronco verso il portiere. E Piccinini vede questo e fischia. C’è un chiaro ed evidente errore? No. L’app non c’è. Lui annulla, ma poi va li e cambia idea. Perché Troilo invece rimane in alto in sospensione? Perché Troilo appoggia le mani sulle spalle di Bartesaghi. Certo che è fallo. Su Loftus-Cheek-Corvi invece sinceramente questo non è mai calcio di rigore, entrambi vanno sulla palla».