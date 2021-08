Cessione Lukaku, Inter preoccupata: Suning vuole reinvestire solo il 30%

Suning preoccupa l’Inter. La proprietà nerazzurra vorrebbe infatti reinvestire solo il 30% dei 130 milioni derivanti dalla possibile cessione di Lukaku

Lukaku, dirigenti Inter preoccupati: Suning lascia usare solo 40 dei 130 mln. Secondo rumors infatti, potrebbero non essere superiori al 30 per cento di quanto incassato con la partenza del belga i soldi messi sul mercato, circa 40 milioni.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’INTER SU INTER NEWS 24

Come riporta La Gazzetta dello Sport Marotta, Ausilio e Inzaghi hanno spiegato alla proprietà come sarebbe grave la partenza di un elemento così importante come Lukaku dal punto di vista tecnico. Si attende la decisione finale di Zhang, per capire soprattutto le vere prospettive del club.