Cessione record per l’Hoffenheim: Rutter al Leeds per 40 milioni

L’Hoffenheim ha completato un trasferimento record per il club con la cessione di Georginio Rutter al Leeds United

Secondo quanto riportato da Sky De, l”Hoffenheim avrebbe chiuso per una cessione che entra di diritto nella storia del club. I tedeschi hanno infatti venduto Georginio Rutter al Leeds United per 40 milioni di euro.

Il calciatore, già in serata, volerà in Inghilterra per le visite mediche e firma sul contratto fino al 2028. L’attaccante francese classe 2002 inizierà così ufficialmente la sua avventura in Premier League.