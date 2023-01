Cessione Udinese, la contro-risposta di Tuttosport

Dopo la nota dell’Udinese sulla cessione, il quotidiano Tuttosport risponde alla società friulana

Dopo la secca nota della dirigenza dell’Udinese riguardo alla notizia di Tuttosport sulla cessione del club, il quotidiano torinese e il giornalista Stefano Salandin, autore dell’articolo, hanno risposto con questa nota.

«Prendiamo atto della smentita dell’Udinese, ovviamente nel loro diritto, ma altrettanto ovviamente non è vero che la notizia sia priva di fondamento, soprattutto dopo le opportune verifiche. Tanto è vero che nell’articolo in questione abbiamo lasciato in sospeso aspetti che sono in divenire perché ancora oggetto di trattative. Per il resto, appunto, prendiamo atto e ci aggiorniamo a luglio»