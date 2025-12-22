Cessioni Roma, dalla Premier solo flop: Ferguson, Bailey e Tsimikas non convincono Gasperini. Ora si lavora sul mercato valutando le mosse in uscita

Cessioni Roma, dalla Premier solo flop: alla bocciatura: La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle possibili cessioni in casa dei giallorossi

L’estate doveva rappresentare una svolta, puntando su profili provenienti dalla Premier League per alzare ritmo e qualità. Invece, a distanza di pochi mesi, l’esperimento rischia di chiudersi con un triplo passo indietro. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la Roma sta seriamente valutando le mosse in uscita, con Gian Piero Gasperini pronto a imprimere una linea netta.

Il direttore sportivo Frederic Massara aveva puntato con decisione su tre innesti in prestito: Evan Ferguson dal Brighton, Leon Bailey dall’Aston Villa e Kostas Tsimikas dal Liverpool. Tre operazioni accomunate da grandi aspettative e, finora, da un rendimento giudicato insufficiente.

Il segnale più forte è arrivato dalle parole dell’allenatore giallorosso dopo Torino, che hanno avuto il sapore di una vera bocciatura.

IL CASO FERGUSON – «Ferguson non mi sta convincendo e non solo per la questione tecnica. Non si è ancora calato nello spirito della squadra, né lui né qualche altro nuovo acquisto».

Un giudizio che pesa come una pietra tombale sul rapporto tra il tecnico e l’attaccante irlandese, già richiamato in passato. Non è passata inosservata nemmeno la distanza di vedute con la dirigenza.

IL BOTTA E RISPOSTA CON MASSARA – «Le voci sulla partenza di Ferguson sono solo speculazioni giornalistiche. Massara sa bene cosa voglio. Ha avuto 4-5 mesi di tempo, si farà trovare pronto».

Il quadro si complica ulteriormente guardando alla situazione di Bailey, fermato ancora dagli infortuni.

L’ALLARME BAILEY – «Mettetevi seduti e godetevi lo spettacolo: con lui la Roma raggiungerà vette mai viste, preparate i pop corn».

Parole pronunciate a ottobre dal suo entourage e oggi diventate un boomerang, alla luce di tre stop muscolari e appena una presenza da titolare.

Non migliore la parabola di Tsimikas, mai davvero entrato nei meccanismi di Gasperini e scivolato nelle gerarchie con il ritorno di Angelino e la crescita di Rensch. Il tecnico ne farebbe a meno, a patto di ricevere un rinforzo difensivo adeguato.

La sensazione, sottolinea il quotidiano, è che il “pacchetto Premier” possa ripartire così com’è arrivato, senza rimpianti. Non sarà semplice, servirà il via libera dei club proprietari dei cartellini e nuove destinazioni. Ma la linea tecnica sembra ormai chiara: per la Roma di Gasperini è tempo di cambiare, anche a costo di scelte clamorose.