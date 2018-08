Ancelotti afferma che il girone di Champions League del Napoli è certamente difficile ma anche gli avversari non avranno vita facile con gli azzurri

Oggi è stata la giornata dei sorteggi di Champions League 2018-2019. L’urna di Monte Carlo non è stata particolarmente amica delle squadre italiane, che in questa edizione della “coppa dalle grandi orecchie” affronteranno avversarsi particolarmente agguerriti. Il Napoli è stato sorteggiato nel gruppo C con Paris Saint Germain, Liverpool e Stella Rossa. I partenopei si troveranno quindi l’ex Edison Cavani e soprattutto Momo Salah, vera e propria rivelazione della passata edizione della Champions League. Il tecnico Carlo Ancelotti, che secondo Arrigo Sacchi ha qualcosa in più rispetto al collega Max Allegri in termini di idea di gioco, non si è comunque fatto scoraggiare dal girone di ferro toccato alla sua squadra e ha così commentato il sorteggio: «Girone molto difficile. Giochiamo contro due candidate alla vittoria finale in Champions. Ma sono convinto che sarà difficile anche per loro giocare contro il Napoli».

I partenopei intanto si preparano alla prossima sfida con la Sampdoria per confermare la vetta della classifica in campionato.