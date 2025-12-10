Champions League, c’è Brugges Arsenal: Gunners chiamati al riscatto dopo il ko in campionato contro l’Aston Villa contro una squadra in completa rivoluzione

Champions League, c’è Brugges Arsenal: i Gunners cercano una risposta immediata in Europa contro la squadra di Ivan Leko, tornato per rilanciare i belga

La sconfitta in extremis contro l’Aston Villa, che ha interrotto un’imbattibilità di tre mesi, ha lasciato il segno in casa Arsenal. Ora, nella trasferta di Champions contro il Brugge, la squadra di Mikel Arteta è chiamata a una reazione immediata. Nonostante il percorso netto in Europa – 15 punti su altrettanti conquistabili – e il primato in Premier, i Gunners devono dimostrare di aver metabolizzato il gol subito al 95’ e lanciare un segnale forte alle rivali.

Con la qualificazione agli ottavi virtualmente in tasca, il tecnico spagnolo potrebbe optare per un po’ di turnover, magari facendo rifiatare l’onnipresente Declan Rice – sempre in campo in stagione. Un suo eventuale riposo potrebbe portare all’arretramento di Mikel Merino a centrocampo e al ritorno dal primo minuto di Viktor Gyökeres, frenato nell’ultimo mese da problemi fisici.

Di fronte ci sarà un Brugge in piena crisi. I belgi, lontani dai vertici in campionato e in difficoltà in Europa dopo l’exploit della scorsa stagione, hanno appena esonerato Nicky Hayen. Al suo posto torna Ivan Leko, già sulla panchina neroblù tra il 2017 e il 2019, chiamato a risollevare una squadra complessa ma ricca di talento, tra cui spicca quello dell’italiano Nicolò Tresoldi.

Una sfida, dunque, tra un Arsenal in cerca di riscatto e un Brugge che spera nella “scossa” del cambio in panchina per invertire la rotta.